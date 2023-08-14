***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/08/2023AçıklamalarDoğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185413BIST