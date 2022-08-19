***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 83.000.000 -22.386.447 -67.953 -13.618.480 14.918.602 61.845.722Transferler1.650.457 13.268.145 -14.918.602Dönem Karı (Zararı)-1.370.850 -1.370.850Sermaye Arttırımı40.000.000 40.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 123.000.000 -20.735.990 -67.953 -350.335 -1.370.850 100.474.872 100.474.872Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 123.000.000 -22.386.447 -487.506 1.300.122 20.211.566 121.637.735Transferler20.211.566 -20.211.566Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)156.754.873 156.754.873Dönem Sonu Bakiyeler19 123.000.000 -22.386.447 -487.506 21.511.688 156.754.873 278.392.608 278.392.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-183.918.522 -142.552.446Dönem Karı (Zararı)156.754.873 -1.370.850Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)156.754.873 -1.370.850Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler105.655.810 37.329.723Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11,12 36.275.202 13.910.920Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.911.916 402.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.926.157 370.728Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -14.241 31.300Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler83.744.076 23.005.547Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -6.469.826 -1.175.859Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 90.213.902 24.181.406Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-16.496.647 337.083Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler221.263 -325.855Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 221.263 -325.855İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-450.606.434 -179.466.366Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler117.743 201.276İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)117.743 201.276Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-129.172.871 -90.388.344Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler174.574 -388.003İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)174.574 -388.003Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-135.751.943 -76.506.322Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-199.478.763 -47.187.789Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.354.218 56.778.230İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)81.740 -694.686İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.272.478 57.472.916Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)971.192 194.454Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.617.760 -5.134.673İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.617.760 -5.134.673Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.718.028 1.046.340İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.079.148 -18.081.535Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.143.624 -18.061.725Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-64.476 -19.810Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-188.195.751 -143.507.493Alınan Faiz6.213.190 995.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -49.866Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.935.961 9.176YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-136.151.112 -66.509.130Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-136.151.112 -66.509.130Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10,12 80.404.447 25.737.068Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10,12 -216.555.559 -92.246.198FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI588.060.826 187.819.470Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri656.386.911 160.492.693Kredilerden Nakit Girişleri656.386.911 160.492.693Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.961.050 -2.498.850Ödenen Faiz-63.365.035 -10.174.373YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)267.991.192 -21.242.106NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)267.991.192 -21.242.106DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 150.276.974 72.177.057DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 418.268.166 50.934.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 418.520.423 150.276.974Ticari Alacaklar241.491.865 112.436.737İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 858.684 976.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 240.633.181 111.460.310Diğer Alacaklar862.364 1.036.938İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 862.364 1.036.938Stoklar8 247.869.339 112.117.396Peşin Ödenmiş Giderler17 311.385.677 111.605.505Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 156.300Diğer Dönen Varlıklar16 23.484.448 3.847.470ARA TOPLAM1.243.614.116 491.477.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.243.614.116 491.477.320DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9,12 318.144.506 214.070.639Kullanım Hakkı Varlıkları11 27.974.544 6.765.674Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.183.705 17.879.929Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 17.183.705 17.879.929Peşin Ödenmiş Giderler17 1.040.039 1.341.448Ertelenmiş Vergi Varlığı24 28.530.706 2.257.349Diğer Duran Varlıklar16 23.780.602TOPLAM DURAN VARLIKLAR392.873.500 266.095.641TOPLAM VARLIKLAR1.636.487.616 757.572.961KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.015.614.177 328.696.990İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.015.614.177 328.696.990Banka Kredileri5 948.694.424 285.844.862Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.068.668 2.325.358İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 60.851.085 40.526.770Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.404.806 22.807.793İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.404.806 22.807.793Banka Kredileri5 25.444.981 22.110.784Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 959.825 697.009Ticari Borçlar220.540.883 203.186.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 1.245.919 1.164.179İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 219.294.964 202.022.486Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 4.348.744 3.377.552Diğer Borçlar7.693.823 18.311.583İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.693.823 18.311.583Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.653.394 12.721.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 14.653.394 12.721.935Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 8.562.813Kısa Vadeli Karşılıklar3.325.323 1.970.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.884.421 1.515.527Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 440.902 455.143Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler134.318 198.794ARA TOPLAM1.301.278.281 591.271.982TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.301.278.281 591.271.982UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar51.996.061 39.308.046İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar51.996.061 39.308.046Banka Kredileri5 30.147.506 35.216.979Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 21.848.555 4.091.067Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.474.950 1.917.687Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.345.716 2.559.147İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.345.716 2.559.147Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 878.364TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.816.727 44.663.244TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.358.095.008 635.935.226ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar278.392.608 121.637.735Ödenmiş Sermaye19 123.000.000 123.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-22.386.447 -22.386.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-487.506 -487.506Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-487.506 -487.506Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -487.506 -487.506Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.511.688 1.300.122Net Dönem Karı veya Zararı156.754.873 20.211.566TOPLAM ÖZKAYNAKLAR278.392.608 121.637.735TOPLAM KAYNAKLAR1.636.487.616 757.572.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.260.412.968 413.533.788Satışların Maliyeti20 -947.757.377 -355.985.626TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)312.655.591 57.548.162BRÜT KAR (ZARAR)312.655.591 57.548.162Genel Yönetim Giderleri21 -19.088.036 -9.806.187Pazarlama Giderleri21 -92.617.846 -28.059.080Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 40.156.230 4.975.186Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -10.633.811 -3.698.593ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)230.472.128 20.959.488Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.188.151FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)230.472.128 23.147.639Finansman Giderleri23 -90.213.902 -24.181.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)140.258.226 -1.033.767Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16.496.647 -337.083Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -10.655.074Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 27.151.721 -337.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)156.754.873 -1.370.850DÖNEM KARI (ZARARI)156.754.873 -1.370.850Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları156.754.873 -1.370.850Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 26 1,27440000 -0,01110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)156.754.873 -1.370.850Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları156.754.873 -1.370.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057182BIST