***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:11
***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 83.000.000 -22.386.447 -67.953 -13.618.480 14.918.602 61.845.722
Transferler
1.650.457 13.268.145 -14.918.602
Dönem Karı (Zararı)
-1.370.850 -1.370.850
Sermaye Arttırımı
40.000.000 40.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 123.000.000 -20.735.990 -67.953 -350.335 -1.370.850 100.474.872 100.474.872
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 123.000.000 -22.386.447 -487.506 1.300.122 20.211.566 121.637.735
Transferler
20.211.566 -20.211.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
156.754.873 156.754.873
Dönem Sonu Bakiyeler
19 123.000.000 -22.386.447 -487.506 21.511.688 156.754.873 278.392.608 278.392.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-183.918.522 -142.552.446
Dönem Karı (Zararı)
156.754.873 -1.370.850
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
156.754.873 -1.370.850
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
105.655.810 37.329.723
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11,12 36.275.202 13.910.920
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.911.916 402.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.926.157 370.728
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -14.241 31.300
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
83.744.076 23.005.547
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -6.469.826 -1.175.859
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 90.213.902 24.181.406
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-16.496.647 337.083
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
221.263 -325.855
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 221.263 -325.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-450.606.434 -179.466.366
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
117.743 201.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
117.743 201.276
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-129.172.871 -90.388.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
174.574 -388.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
174.574 -388.003
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-135.751.943 -76.506.322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-199.478.763 -47.187.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.354.218 56.778.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
81.740 -694.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.272.478 57.472.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
971.192 194.454
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.617.760 -5.134.673
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.617.760 -5.134.673
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.718.028 1.046.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.079.148 -18.081.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.143.624 -18.061.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-64.476 -19.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-188.195.751 -143.507.493
Alınan Faiz
6.213.190 995.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -49.866
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.935.961 9.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.151.112 -66.509.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-136.151.112 -66.509.130
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,12 80.404.447 25.737.068
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,12 -216.555.559 -92.246.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
588.060.826 187.819.470
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
656.386.911 160.492.693
Kredilerden Nakit Girişleri
656.386.911 160.492.693
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.961.050 -2.498.850
Ödenen Faiz
-63.365.035 -10.174.373
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
267.991.192 -21.242.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
267.991.192 -21.242.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 150.276.974 72.177.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 418.268.166 50.934.951
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 418.520.423 150.276.974
Ticari Alacaklar
241.491.865 112.436.737
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 858.684 976.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 240.633.181 111.460.310
Diğer Alacaklar
862.364 1.036.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 862.364 1.036.938
Stoklar
8 247.869.339 112.117.396
Peşin Ödenmiş Giderler
17 311.385.677 111.605.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 156.300
Diğer Dönen Varlıklar
16 23.484.448 3.847.470
ARA TOPLAM
1.243.614.116 491.477.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.243.614.116 491.477.320
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9,12 318.144.506 214.070.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 27.974.544 6.765.674
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.183.705 17.879.929
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.183.705 17.879.929
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.040.039 1.341.448
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 28.530.706 2.257.349
Diğer Duran Varlıklar
16 23.780.602
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
392.873.500 266.095.641
TOPLAM VARLIKLAR
1.636.487.616 757.572.961
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.015.614.177 328.696.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.015.614.177 328.696.990
Banka Kredileri
5 948.694.424 285.844.862
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.068.668 2.325.358
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 60.851.085 40.526.770
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.404.806 22.807.793
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.404.806 22.807.793
Banka Kredileri
5 25.444.981 22.110.784
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 959.825 697.009
Ticari Borçlar
220.540.883 203.186.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 1.245.919 1.164.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 219.294.964 202.022.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.348.744 3.377.552
Diğer Borçlar
7.693.823 18.311.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.693.823 18.311.583
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.653.394 12.721.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 14.653.394 12.721.935
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 8.562.813
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.325.323 1.970.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.884.421 1.515.527
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 440.902 455.143
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
134.318 198.794
ARA TOPLAM
1.301.278.281 591.271.982
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.301.278.281 591.271.982
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.996.061 39.308.046
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.996.061 39.308.046
Banka Kredileri
5 30.147.506 35.216.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 21.848.555 4.091.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.474.950 1.917.687
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.345.716 2.559.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.345.716 2.559.147
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 878.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.816.727 44.663.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.358.095.008 635.935.226
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
278.392.608 121.637.735
Ödenmiş Sermaye
19 123.000.000 123.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-22.386.447 -22.386.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-487.506 -487.506
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-487.506 -487.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -487.506 -487.506
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.511.688 1.300.122
Net Dönem Karı veya Zararı
156.754.873 20.211.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
278.392.608 121.637.735
TOPLAM KAYNAKLAR
1.636.487.616 757.572.961
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 1.260.412.968 413.533.788
Satışların Maliyeti
20 -947.757.377 -355.985.626
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
312.655.591 57.548.162
BRÜT KAR (ZARAR)
312.655.591 57.548.162
Genel Yönetim Giderleri
21 -19.088.036 -9.806.187
Pazarlama Giderleri
21 -92.617.846 -28.059.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 40.156.230 4.975.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.633.811 -3.698.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
230.472.128 20.959.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.188.151
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
230.472.128 23.147.639
Finansman Giderleri
23 -90.213.902 -24.181.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
140.258.226 -1.033.767
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.496.647 -337.083
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.655.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 27.151.721 -337.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
156.754.873 -1.370.850
DÖNEM KARI (ZARARI)
156.754.873 -1.370.850
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
156.754.873 -1.370.850
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kayıp) 26 1,27440000 -0,01110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.754.873 -1.370.850
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
156.754.873 -1.370.850
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057182
BIST