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***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.05.2023 14:02
***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
24/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
13/04/2023
Saati
10:00
Adresi
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi N 65 Üsküdar, İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
12/05/2023
Açıklamalar

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 13.04.2022 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul Tescili 12.05.2023 tarihinde gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151286


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Altın Gr. 1.273 1.273 8,19  
Cumhuriyet 9.313 9.454 -649,00  
Tam 9.240 9.516 -513,62  
Yarım 4.568 4.664 -200,00  
Çeyrek 2.277 2.332 -93,00  
Gümüş.Ons 23,98 24,01 0,02  
Gümüş Gr. 15,15 15,17 0,08  
B. Petrol 74,36 74,36 0,19  
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