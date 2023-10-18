Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

18.10.2023 13:25
***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
14/08/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
16/08/2023
Saati
09:00
Adresi
Acıbadem Mahallesi Ali Dede Sokak N 4 Kadıköy İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
18/09/2023
Açıklamalar

Şirketimiz Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. 16/08/2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantı tutanağı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207427


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:507.916
Değişim :  -2,45% |  -198,82
Açılış :  7.965  
Önceki Kapanış :  8.115  
En Düşük
7.913 En Yüksek
8.015
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 1.476,40 701.547.231 % 10,00  
AVTUR 8,47 16.107.098 % 10,00  
BRKO 4,84 7.493.632 % 10,00  
TETMT 2.584,90 17.332.339 % 10,00  
CMBTN 1.426,40 180.481.927 % 9,99  
daha fazla
15:48 Alış Satış %  
Dolar 28,0057 28,0098 % 0,27  
Euro 29,5893 29,6017 % 0,07  
Sterlin 33,9993 34,1698 % 0,13  
Frank 31,0209 31,2078 % 0,30  
Riyal 7,4450 7,4824 % 0,20  
daha fazla
15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.948 24,80  
Altın Gr. 1.754 1.754 25,37  
Cumhuriyet 12.062 12.245 133,00  
Tam 11.842 11.926 155,00  
Yarım 5.939 5.986 78,00  
Çeyrek 2.961 2.993 39,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,37  
Gümüş Gr. 20,86 20,89 0,38  
B. Petrol 91,28 91,28 1,38  
Seans Raporu 15:48
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru