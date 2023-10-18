***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/10/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi14/08/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih16/08/2023Saati09:00AdresiAcıbadem Mahallesi Ali Dede Sokak N 4 Kadıköy İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil Tarihi18/09/2023AçıklamalarŞirketimiz Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. 16/08/2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantı tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207427BIST