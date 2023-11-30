***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/11/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih28/11/2023Saati10:00AdresiAcıbadem Mahallesi Alidede Sokak N:4 Kadıköy/İstanbulGündemÖnceki açıklamada bildirilmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularÖnceki açıklamada bildirilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi30/11/2023AçıklamalarDoğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin 28/11/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30/11/2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221158BIST