***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
30.11.2023 15:25
***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/11/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
28/11/2023
Saati
10:00
Adresi
Acıbadem Mahallesi Alidede Sokak N:4 Kadıköy/İstanbul
Gündem
Önceki açıklamada bildirilmiştir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Önceki açıklamada bildirilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
30/11/2023
Açıklamalar
Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin 28/11/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30/11/2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221158
BIST