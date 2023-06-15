***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniDoğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş tarafından 14/06/2023 tarihinde açıklanan TRFDGTR92321 Isın Kodlu Finansman Bonosu İhracına ilişkin satış işlemi iptal edilmiştir. Bilgilerinize Sunulur.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159084BIST