***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.09.2023 18:52
***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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24/03/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 900.000.000,00 TL( Dokuzyüz Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53/1111 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 900.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195480
BIST
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18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
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|Önceki Kapanış
|: 8.119
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7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0659
|Açılış
|: 22,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6300
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27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0796
|Açılış
|: 20,0298
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|Önceki Kapanış
|: 19,6268
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29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.669,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 14,47
|Açılış
|:
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|Önceki Kapanış
|:
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9788
|26,9846
|% 0,24
|
|Euro
|28,7799
|28,7972
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,3160
|33,4831
|% -0,05
|
|Frank
|29,9598
|30,1403
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1720
|7,2079
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|13,51
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|14,63
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.044
|11.156
|23,00
|
|Yarım
|5.539
|5.601
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.801
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,02
|0,40
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TAVHL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL