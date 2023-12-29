***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.12.2023 16:46
***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/11/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.580.000.000,00 TL (Bir Milyon Beş Yüz Seksen Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1788 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 1.580.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230655
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1369
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.961,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.961,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|249.645.400
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|25.945.425
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.342.324
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.221.356
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.104.866
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.459.174
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.191.287
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.240.457
|% 9,94
|
|THYAO
|228,30
|3.818.276.992
|% -0,31
|
|AKBNK
|36,52
|3.118.998.985
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.001.695.159
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.593.581.971
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.173.239
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5564
|29,5622
|% 0,47
|
|Euro
|32,7465
|32,7670
|% 0,29
|
|Sterlin
|37,5533
|37,7416
|% 0,51
|
|Frank
|35,1685
|35,3803
|% 1,25
|
|Riyal
|7,8596
|7,8990
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,86
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,90
|1.005,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.104,02
|1.111,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,90
|2.063,19
|% 0,66
|