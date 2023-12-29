***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.12.2023 16:47
***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.580.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.12.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.580.000.000,00 TL (Bir Milyar Beş Yüz Seksen Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1788 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 1.580.000.000,00 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Doğan Trend Başvuru Formu_07_11_2023.pdf
EK: 2 Doğan Trend Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230659
BIST