***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.580.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.12.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.580.000.000,00 TL (Bir Milyar Beş Yüz Seksen Milyon TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1788 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 1.580.000.000,00 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Eki ve Başvuru Formu Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Doğan Trend Başvuru Formu_07_11_2023.pdfEK: 2 Doğan Trend Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230659BIST