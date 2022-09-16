***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/09/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.03.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'dan 11.08.2022 tarihinde alınan 360.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 171 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 16.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 16.09.2022'dir. Bono sabit kuponlu olup ISIN koduTRFDGTR32319, itfa tarihi 06.03.2023, basit faiz oranı %27,50, bileşik faiz oranı %29,51 olarak belirlenmiştir. İhraca Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063642BIST