***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 17:47
***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.03.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'dan 11.08.2022 tarihinde alınan 360.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 171 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 16.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 16.09.2022'dir. Bono sabit kuponlu olup ISIN kodu
TRFDGTR32319
, itfa tarihi 06.03.2023, basit faiz oranı %27,50, bileşik faiz oranı %29,51 olarak belirlenmiştir. İhraca Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063642
BIST
17:513.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -4,50
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:5118,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:5118,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0746
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:51985,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,82
|Açılış
|: 985,77
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SARKY
|19,14
|117.874.208
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|35.231.384
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.321.995
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|VERTU
|30,04
|140.682.050
|% 9,96
|
|VAKBN
|10,39
|77.173.419
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|61.130.721
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|2.689.199.514
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.368.519
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,14
|7.187.415.022
|% -5,01
|
|ISCTR
|8,75
|6.199.983.553
|% -4,48
|
|YKBNK
|7,23
|5.892.736.038
|% 2,12
|
|ASELS
|33,82
|5.796.988.182
|% -0,12
|
|GARAN
|21,76
|4.640.510.954
|% -9,18
|
|YKBNK
|7,23
|5.892.736.038
|% 2,12
|
|ISCTR
|8,75
|6.199.983.553
|% -4,48
|
|EKGYO
|4,33
|2.766.106.280
|% 8,79
|
|AKBNK
|12,14
|7.187.415.022
|% -5,01
|
|HALKB
|9,94
|2.689.199.514
|% -9,96
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2772
|18,2865
|% 0,12
|
|Euro
|18,3369
|18,3479
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,8333
|20,9378
|% -0,27
|
|Frank
|18,9271
|19,0411
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8512
|4,8755
|% 0,05
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|12,46
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,05
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.689
|6.779
|67,00
|
|Yarım
|3.260
|3.309
|28,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,19
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|0,95
|
Seans Raporu
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