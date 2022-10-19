***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 360.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 11.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 153.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 153.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.04.2023Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,47552Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDGTR42318Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 18.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 19.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 153.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 13,18493 20.453.125Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 153.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Jcr Eurasia Rating A.Ş. AA 30.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2022 tarihli ve 42/1180 sayılı toplantısında onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 175 gün vadeli, 153.000.000 TL nominal değerdeki sabit faizli finansman bonosu satış işlemi 18.10.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 19.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072898BIST