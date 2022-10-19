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***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.10.2022 16:57
***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler


***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 360.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 11.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 153.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 153.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,47552
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDGTR42318
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 153.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 13,18493 20.453.125
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 153.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Eurasia Rating A.Ş. AA 30.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2022 tarihli ve 42/1180 sayılı toplantısında onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 175 gün vadeli, 153.000.000 TL nominal değerdeki sabit faizli finansman bonosu satış işlemi 18.10.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 19.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072898


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Altın Gr. 981 981 8,31  
Cumhuriyet 6.624 6.724 2,00  
Tam 6.664 6.749 36,00  
Yarım 3.247 3.300 18,00  
Çeyrek 1.627 1.651 9,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,86 0,38  
Gümüş Gr. 11,26 11,27 0,24  
B. Petrol 94,02 94,02 1,61  
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