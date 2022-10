***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Acıbadem Mahallesi Ali Dede Sokak No:4 Kadıköy İstanbulİnternet Adresi https://www.dogantrend.com/tr/Elektronik Posta AdresiE-postasuer.mete@dogantrend.comkorhan.kurtoglu@dogantrend.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMurat Süer Mete Finans Müdürü 02162480800Korhan Kurtoğlu CFO-Genel Müdür Yardımcısı 02162480800Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket her nevi taşıt araçları, deniz motorları, bilumum dizel ve benzinli motorlar, motosiklet, jeneratörler, zırai araç ve gereçler, su pompaları ve bunlarla ilgili her türlü yardımcı malzeme ve yedek parça ticareti gayesiyle kurulmuştur ve esas sözleşmedeki yazılı diğer işler.Şirketin Süresi SınırsızSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 123000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 123000000 TRY 100TOPLAM