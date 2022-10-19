***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2022 13:51
***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Acıbadem Mahallesi Ali Dede Sokak No:4 Kadıköy İstanbul
İnternet Adresi https://www.dogantrend.com/tr/
Elektronik Posta Adresi
E-posta
suer.mete@dogantrend.com
korhan.kurtoglu@dogantrend.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Murat Süer Mete Finans Müdürü 02162480800
Korhan Kurtoğlu CFO-Genel Müdür Yardımcısı 02162480800
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket her nevi taşıt araçları, deniz motorları, bilumum dizel ve benzinli motorlar, motosiklet, jeneratörler, zırai araç ve gereçler, su pompaları ve bunlarla ilgili her türlü yardımcı malzeme ve yedek parça ticareti gayesiyle kurulmuştur ve esas sözleşmedeki yazılı diğer işler.
Şirketin Süresi Sınırsız
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 123000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 123000000 TRY 100
TOPLAM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072844
BIST