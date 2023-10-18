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***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2023 13:34
***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DTRND*** DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
EREN SARIÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
BORA YALINAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET YÖRÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞEGÜL İLDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Otomotiv 67000000 67000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Otomobilite Motorlu Araçlar Ticaret ve Hizmetleri A.Ş. Otomotiv 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207428


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MRSHL 1.476,40 701.547.231 % 10,00  
AVTUR 8,47 16.107.098 % 10,00  
BRKO 4,84 7.493.632 % 10,00  
TETMT 2.584,90 17.332.339 % 10,00  
CMBTN 1.426,40 180.481.927 % 9,99  
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15:50 Alış Satış %  
Dolar 28,0045 28,0108 % 0,27  
Euro 29,5967 29,6085 % 0,09  
Sterlin 33,9998 34,1703 % 0,13  
Frank 31,0235 31,2104 % 0,30  
Riyal 7,4448 7,4822 % 0,19  
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15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.948 24,60  
Altın Gr. 1.753 1.753 24,85  
Cumhuriyet 12.102 12.285 173,00  
Tam 11.851 11.929 158,00  
Yarım 5.944 5.988 80,00  
Çeyrek 2.963 2.994 40,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,19 0,36  
Gümüş Gr. 20,86 20,89 0,38  
B. Petrol 91,38 91,38 1,48  
Seans Raporu 15:50
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