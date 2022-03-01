***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021-31.12.2021 Yılsonuna ait Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006034BIST