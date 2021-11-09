***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.761.676 -11.788.322Dönem Karı (Zararı)19.086.646 17.302.199Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.086.646 17.302.199Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.558.787 31.985.679Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 18.947.816 16.724.708Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler661.177 611.136Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 4.871 581.007Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 781.827 597.533Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-125.521 -567.404Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler812.088 947.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 812.088 810.591Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 25.500Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 0 111.524Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.674.049 11.957.059Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -4.117.460 -5.958.928Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 13.791.509 17.915.987Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-384.522 334.136Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.081.585 1.793.806Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.233.406 -382.781Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -2.233.406 -382.781İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-58.407.109 -61.076.200Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.397.732 -60.854.929İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.976.184 -71.500.817İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.421.548 10.645.888Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-140.763 1.801.749Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-140.763 1.801.749Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.924.093 2.604.743Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.453.609 242.088Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.695.030 -1.273.669İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.695.030 -1.273.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -366.680 -446.229Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler354.877 770.858Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)354.877 770.858Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10.177.545 -284.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.351.684 -3.636.807Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.351.684 -3.636.807Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.761.676 -11.788.322YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.934.982 -8.660.534Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.906.780 395.536Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 2.906.780 395.536Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.841.762 -9.056.070Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -7.841.762 -9.056.070FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.297.263 17.497.224Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri120.548.725 94.670.008Kredilerden Nakit Girişleri120.548.725 94.670.008Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-93.346.457 -37.782.876Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-93.346.457 -37.782.876Ödenen Temettüler0 -27.432.849Ödenen Faiz-13.022.465 -17.915.987Alınan Faiz4.117.460 5.958.928YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.600.605 -2.951.632NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.600.605 -2.951.632DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ922.122 3.873.754DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.522.727 922.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler178.000.000 173.312.296 1.469.290 5.806.078 31.032.225 389.619.889Transferler1.443.834 29.588.391 -31.032.225Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.568.928 17.302.199 36.871.127Kar Payları-27.432.849 -27.432.849Dönem Sonu Bakiyeler178.000.000 192.881.224 2.913.124 7.961.620 17.302.199 399.058.167 399.058.167Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler178.000.000 192.881.224 2.913.124 7.961.620 17.302.199 399.058.167Transferler0 0 982.336 16.319.863 -17.302.199 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 98.701.961 0 0 19.086.646 117.788.607Dönem Sonu Bakiyeler178.000.000 291.583.185 3.895.460 24.281.483 19.086.646 516.846.774 516.846.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.637.727 1.037.122Ticari Alacaklar168.547.936 101.063.150İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 45.491.060 32.322.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 123.056.876 68.741.095Diğer Alacaklar48.909.640 41.927.679İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 48.317.944 41.436.879İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 591.696 490.800Stoklar7 68.840.558 57.698.292Peşin Ödenmiş Giderler4.903.863 2.450.254İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 4.903.863 2.450.254Diğer Dönen Varlıklar656.471 282.268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 656.471 282.268ARA TOPLAM296.496.195 204.458.765TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR296.496.195 204.458.765DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar473.688.738 362.107.011Arazi ve Arsalar9 55.708.270 41.911.528Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9 239.377 103.893Binalar9 35.520.278 31.582.441Tesis, Makine ve Cihazlar9 378.095.000 284.751.000Taşıtlar9 831.752 625.339Mobilya ve Demirbaşlar9 2.593.644 2.317.182Özel Maliyetler9 686.934 799.128Diğer Maddi Duran Varlıklar13.483 16.500Kullanım Hakkı Varlıkları25 6.957.768 10.008.866Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.180.202 1.754.113Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 4.180.202 1.754.113Diğer Duran Varlıklar5.632.327 5.865.767İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 5.632.327 5.865.767TOPLAM DURAN VARLIKLAR490.459.035 379.735.757TOPLAM VARLIKLAR786.955.230 584.194.522KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar37.163.675 38.683.314İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37.163.675 38.683.314Banka Kredileri11 33.500.000 34.721.655Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 3.663.675 3.961.659Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları56.750.080 38.766.531İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları56.750.080 38.766.531Banka Kredileri11 53.551.888 36.750.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 3.198.192 2.016.531Ticari Borçlar59.254.246 27.549.524İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 20.933.460 3.923.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 38.320.786 23.625.756Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.909.418 2.549.343Diğer Borçlar0 8.935.806İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 8.935.806Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.759.504 581.959İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 10.759.504 581.959Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.626.929 791.789Kısa Vadeli Karşılıklar479.458 607.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 369.478 386.160Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 109.980 221.504Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler648.448 542.123İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 648.448 542.123ARA TOPLAM169.591.758 119.008.053TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.591.758 119.008.053UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28.936.307 17.813.426İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28.936.307 17.813.426Banka Kredileri11 27.076.363 8.950.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 1.859.944 8.863.426Uzun Vadeli Karşılıklar4.218.925 2.830.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.218.925 2.830.449Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 67.361.466 45.484.427TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.516.698 66.128.302TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER270.108.456 185.136.355ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar516.846.774 399.058.167Ödenmiş Sermaye16 178.000.000 178.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)291.583.185 192.881.224Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)291.583.185 192.881.224Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)291.583.185 192.881.224Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.895.460 2.913.124Yasal Yedekler3.895.460 2.913.124Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.281.483 7.961.620Net Dönem Karı veya Zararı19.086.646 17.302.199TOPLAM ÖZKAYNAKLAR516.846.774 399.058.167TOPLAM KAYNAKLAR786.955.230 584.194.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 659.520.384 569.936.712Satışların Maliyeti17 -605.879.463 -509.346.325TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.640.921 60.590.387BRÜT KAR (ZARAR)53.640.921 60.590.387Genel Yönetim Giderleri18 -9.997.187 -9.893.049Pazarlama Giderleri18 -17.251.353 -17.736.529Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 7.733.691 9.250.818Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.184.561 -3.452.571ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.941.511 38.759.056Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.233.406 382.781FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.174.917 39.141.837Finansman Giderleri21 -12.006.686 -20.045.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.168.231 19.096.005Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.081.585 -1.793.806Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -3.186.824 -2.217.850Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.105.239 424.044SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.086.646 17.302.199DÖNEM KARI (ZARARI)19.086.646 17.302.199Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.086.646 17.302.199Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar98.701.961 19.568.928Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 122.610.625 25.203.397Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -926.386 -931.296Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.982.278 -4.703.173Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -22.982.278 -4.703.173Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.701.961 19.568.928TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)117.788.607 36.871.127Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları117.788.607 36.871.127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976692BIST