***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
23.01.2024 17:29
***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/10/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27/10/2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve 01/43 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242280
BIST
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18:007.939
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -71,06
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0030,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0222
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0032,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0888
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8511
18:001.970,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.970,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GRTRK
|58,30
|275.376.435
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.340.767
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.390.979
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.739.813
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.749.073
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|NTHOL
|23,34
|141.317.409
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|171.776.816
|% -9,93
|
|AKYHO
|4,44
|120.434.399
|% -9,39
|
|ULAS
|21,06
|19.426.900
|% -9,22
|
|THYAO
|248,80
|7.073.008.330
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,90
|5.581.462.873
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,04
|5.045.354.204
|% -5,04
|
|KCHOL
|151,60
|3.881.428.707
|% -1,75
|
|ISCTR
|23,86
|3.839.973.538
|% -4,64
|
|EKGYO
|9,40
|3.470.915.208
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.581.462.873
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,94
|417.257.530
|% 1,57
|
|ISCTR
|23,86
|3.839.973.538
|% -4,64
|
|KATMR
|2,21
|326.352.753
|% -0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2736
|30,2793
|% 0,08
|
|Euro
|32,8608
|32,8722
|% -0,28
|
|Sterlin
|38,2809
|38,4728
|% -0,14
|
|Frank
|34,6231
|34,8317
|% -0,17
|
|Riyal
|8,0492
|8,0895
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|900,07
|901,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,71
|955,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,65
|79,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,37
|2.024,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
-
17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
-
17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem