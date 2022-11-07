***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.11.2022 13:43
***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 750 Milyon TL'ye kadar nominal değerde bir yıllık dönem içerisinde halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile Tahvil /Finansman Bonosu ihraç edilmesine yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077292
BIST
16:134.329
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 112,19
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:1318,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:1318,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0951
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:131.002,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.002,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:13
|POLTK
|968,10
|22.922.992
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.995.732.449
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.504.822
|% 9,96
|
|KONYA
|2.550,90
|196.226.295
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|88.138.032
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.858.924
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,24
|28.429.930
|% -9,01
|
|PRKME
|14,33
|132.774.097
|% -8,32
|
|BTCIM
|38,94
|38.230.325
|% -7,42
|
|THYAO
|105,00
|7.386.828.987
|% 0,77
|
|KRDMD
|13,85
|6.083.570.537
|% 6,54
|
|EREGL
|36,62
|4.995.732.449
|% 9,97
|
|ASELS
|36,40
|3.709.865.490
|% 3,64
|
|EKGYO
|4,76
|3.648.353.336
|% 3,48
|
|EKGYO
|4,76
|3.648.353.336
|% 3,48
|
|KRDMD
|13,85
|6.083.570.537
|% 6,54
|
|HALKB
|8,81
|2.348.817.818
|% 3,16
|
|ISCTR
|9,29
|2.439.746.324
|% 3,80
|
|PETKM
|14,38
|3.516.267.542
|% 2,71
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5962
|18,6120
|% 0,25
|
|Euro
|18,5780
|18,5864
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2435
|21,3500
|% 0,86
|
|Frank
|18,7384
|18,8513
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% 0,16
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|-11,00
|
|Tam
|6.711
|6.759
|125,00
|
|Yarım
|3.270
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|97,81
|97,81
|-0,76
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28CEMAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 288, 239 adet işlem
-
16:27IMASM
Yüzde 9.53 oranında artışla 131.00 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 058 adet işlem
-
16:26INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 937 adet işlem
-
16:25XU100
Endeks 4, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 61 üstünde . İşlem hacmi 82, 749.00 milyon TL de
-
16:25KOZAA
Yüzde 8.46 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 224, 588 adet işlem