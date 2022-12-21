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***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.12.2022 18:07
***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2023

Ek Açıklamalar
18.10.2022 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 750.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1781 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089031


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