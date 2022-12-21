***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.12.2022 18:07
***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2023
Ek Açıklamalar
18.10.2022 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 750.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1781 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089031
BIST
18:055.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 10,11
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
18:0518,6714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0519,8243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7815
18:051.091,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.091,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.094,67
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|4.062,00
|117.913.089
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|348.092.277
|% 10,00
|
|OSMEN
|69,30
|15.155.110
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|54.074.524
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|647.293.842
|% 10,00
|
|ARASE
|205,30
|313.300.815
|% -9,16
|
|ITTFH
|3,75
|211.818.702
|% -8,54
|
|YBTAS
|55.000,00
|2.887.495
|% -8,33
|
|MAKTK
|6,40
|138.390.394
|% -7,38
|
|RYSAS
|23,26
|75.262.581
|% -6,96
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|THYAO
|142,90
|7.320.225.991
|% -2,06
|
|ASELS
|59,25
|6.046.256.198
|% -2,87
|
|EREGL
|42,12
|5.874.053.616
|% 0,43
|
|AKBNK
|19,95
|5.668.311.409
|% -0,25
|
|EKGYO
|8,04
|4.057.912.915
|% -1,83
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|ISCTR
|12,76
|5.127.893.339
|% -1,54
|
|VAKBN
|12,28
|4.972.907.679
|% -3,23
|
|YKBNK
|12,00
|4.622.085.222
|% -2,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6633
|18,6714
|% 0,10
|
|Euro
|19,8079
|19,8243
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,5348
|22,6478
|% -0,46
|
|Frank
|20,0703
|20,1912
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9487
|4,9735
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|0,88
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|3,19
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.369
|7.426
|29,00
|
|Yarım
|3.569
|3.631
|15,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.815
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,94
|81,94
|1,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 5, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 115, 793.00 milyon TL de
-
17:58KRDMD
Yüzde 4.67 oranında artışla 19.06 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 344, 453 adet işlem
-
17:57SASA
Yüzde 5.57 oranında artışla 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 652, 482 adet işlem
-
17:56LKMNH
Yüzde 4.72 oranında artışla 31.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 349, 225 adet işlem
-
17:55EDIP
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 610 adet işlem