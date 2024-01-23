***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 30.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2025Ek Açıklamalar27/10/2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve 01/43 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 BAŞVURU FORMU.pdfEK: 2 İHRAÇ BELGESİ .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242269BIST