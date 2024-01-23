***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.01.2024 17:29
***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2025
Ek Açıklamalar
27/10/2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve 01/43 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242269
BIST