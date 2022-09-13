***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.09.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.01.2023Vade (Gün Sayısı) 140Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,55Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,89Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDTAY12310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 09.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 12.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponYapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı YOKİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) YOKSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?TURKrating - Istanbul Uluslararasi Derecelendirme Hizmetleri A.S. A+ 01.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16/09/2021 tarih ve 48/1374 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 140 gün vadeli, %27,50 sabit faizli vade sonunda tek kupon ödemeli, 30/01/2023 itfa tarihli, TRFDTAY12310 ISIN kodlu bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 50.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 09/09/2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 12/09/2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062743BIST