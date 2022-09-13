***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.09.2022 16:34
***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 16.09.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,55
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,89
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDTAY12310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 12.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı YOK
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) YOK
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
TURKrating - Istanbul Uluslararasi Derecelendirme Hizmetleri A.S. A+ 01.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/09/2021 tarih ve 48/1374 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 140 gün vadeli, %27,50 sabit faizli vade sonunda tek kupon ödemeli, 30/01/2023 itfa tarihli, TRFDTAY12310 ISIN kodlu bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 50.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 09/09/2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 12/09/2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062743
BIST