***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2023 09:30
02.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 10,56712
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.06.2023 01.06.2023 02.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Turk Rating TR A+ 01.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFDTAY62315 ISIN kodlu bono ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103327
BIST
10:125.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 25,27
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.459
En Düşük
5.436
10:1218,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:1220,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0477
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:121.165,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.165,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SOKE
|14,57
|16.327.550
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|1.635.358
|% 9,96
|
|EDIP
|11,50
|520.539
|% 7,48
|
|PKART
|27,84
|20.411.707
|% 6,91
|
|TNZTP
|17,32
|55.816.703
|% 6,19
|
|CEOEM
|21,92
|891.963
|% -6,72
|
|PRDGS
|8,73
|18.426.575
|% -6,03
|
|PRZMA
|9,50
|342.686
|% -4,43
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|YYAPI
|2,86
|3.716.624
|% -4,03
|
|THYAO
|154,60
|1.011.919.459
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,52
|598.321.815
|% 1,04
|
|ASELS
|62,45
|519.809.887
|% 1,22
|
|TCELL
|38,94
|501.454.994
|% 4,34
|
|EKGYO
|8,54
|486.700.017
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,54
|486.700.017
|% 1,30
|
|KRDMD
|19,52
|598.321.815
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,91
|144.575.328
|% -3,90
|
|PETKM
|18,20
|300.545.614
|% 0,83
|
|TTKOM
|23,60
|373.741.347
|% 2,79
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7985
|18,8032
|% 0,08
|
|Euro
|20,3850
|20,3922
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,1581
|23,2742
|% -0,22
|
|Frank
|20,4247
|20,5477
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9897
|5,0147
|% 0,04
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-6,47
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.898
|7.962
|-26,00
|
|Yarım
|3.848
|3.896
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,06
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|0,22
|