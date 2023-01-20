***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









02.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 10,56712Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.06.2023 01.06.2023 02.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Turk Rating TR A+ 01.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFDTAY62315 ISIN kodlu bono ihraç edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103327BIST