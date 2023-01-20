Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.01.2023 09:30
***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 10,56712
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.06.2023 01.06.2023 02.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Turk Rating TR A+ 01.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFDTAY62315 ISIN kodlu bono ihraç edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103327


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:125.448
Değişim :  0,47% |  25,27
Açılış :  5.444  
Önceki Kapanış :  5.422  
En Yüksek
5.459 En Düşük
5.436
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SOKE 14,57 16.327.550 % 9,96  
ONCSM 60,15 1.635.358 % 9,96  
EDIP 11,50 520.539 % 7,48  
PKART 27,84 20.411.707 % 6,91  
TNZTP 17,32 55.816.703 % 6,19  
daha fazla
10:12 Alış Satış %  
Dolar 18,7985 18,8032 % 0,08  
Euro 20,3850 20,3922 % 0,23  
Sterlin 23,1581 23,2742 % -0,22  
Frank 20,4247 20,5477 % -0,08  
Riyal 4,9897 5,0147 % 0,04  
daha fazla
10:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 -6,47  
Altın Gr. 1.164 1.164 -3,77  
Cumhuriyet 7.807 7.925 -32,00  
Tam 7.898 7.962 -26,00  
Yarım 3.848 3.896 -13,00  
Çeyrek 1.930 1.948 -6,00  
Gümüş.Ons 23,92 23,96 0,08  
Gümüş Gr. 14,48 14,50 0,06  
B. Petrol 86,38 86,38 0,22  
Seans Raporu 10:12
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru