***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.08.2022 23:29
***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/08/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2022
Karar Sayısı
2022/12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanını bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053950
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0344
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.033,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.033,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9018
|17,9152
|% -0,19
|
|Euro
|18,2632
|18,3170
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,5633
|21,6714
|% -0,12
|
|Frank
|18,7042
|18,8169
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7498
|4,7736
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|5,48
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,94
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.908
|6.999
|12,00
|
|Yarım
|3.366
|3.422
|6,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,09
|
|B. Petrol
|96,44
|96,44
|-0,21
|