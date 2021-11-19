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***DTYGD* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

19.11.2021 14:49
***DTYGD* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DTYGD******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [DTYGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2 Temmuz 2021 tarihinde Turkrating tarafından Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978739


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DURDO 15,84 22.265.731 % 10,00  
FRIGO 2,86 31.379.999 % 10,00  
TETMT 209,50 9.353.652 % 9,97  
DOBUR 180,90 30.856.113 % 9,97  
PRKAB 49,22 65.201.564 % 9,96  
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Dolar 11,1105 11,1219 % 0,78  
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Frank 11,9663 12,0384 % 0,70  
Riyal 2,9589 2,9737 % 0,83  
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Altın Ons 1.862 1.863 1,48  
Altın Gr. 666 666 5,45  
Cumhuriyet 4.396 4.462 10,00  
Tam 4.375 4.486 1,51  
Yarım 2.114 2.170 0,73  
Çeyrek 1.061 1.085 0,37  
Gümüş.Ons 24,77 24,79 -0,04  
Gümüş Gr. 8,85 8,86 0,05  
B. Petrol 78,67 78,67 -2,57  
Seans Raporu 15:02
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