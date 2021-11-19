***DTYGD* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.11.2021 14:49
***DTYGD******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DTYGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2 Temmuz 2021 tarihinde Turkrating tarafından Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978739
BIST
15:021.732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,44
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.732
15:0211,1219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0859
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
15:0212,5673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 12,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
15:02666,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 5,96
|Açılış
|: 666,49
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:02
|DURDO
|15,84
|22.265.731
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.379.999
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.353.652
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|65.201.564
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|95.472.015
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,98
|396.553.898
|% -9,86
|
|DOCO
|950,00
|43.318.230
|% -6,46
|
|PGSUS
|95,65
|245.847.743
|% -5,30
|
|ULAS
|3,75
|1.568.549
|% -4,34
|
|KRDMD
|8,26
|1.876.837.105
|% 5,36
|
|THYAO
|17,30
|1.607.736.376
|% -3,89
|
|GARAN
|12,17
|1.280.079.566
|% -0,57
|
|YKBNK
|3,51
|1.162.943.389
|% -2,50
|
|SISE
|11,13
|866.247.586
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,51
|1.162.943.389
|% -2,50
|
|KRDMD
|8,26
|1.876.837.105
|% 5,36
|
|ODAS
|1,59
|271.199.744
|% 2,58
|
|TSKB
|1,54
|240.605.137
|% -2,53
|
|DOHOL
|3,08
|418.542.969
|% 4,76
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1105
|11,1219
|% 0,78
|
|Euro
|12,5520
|12,5673
|% 0,02
|
|Sterlin
|14,9269
|15,0018
|% 0,46
|
|Frank
|11,9663
|12,0384
|% 0,70
|
|Riyal
|2,9589
|2,9737
|% 0,83
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|1,48
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,45
|
|Cumhuriyet
|4.396
|4.462
|10,00
|
|Tam
|4.375
|4.486
|1,51
|
|Yarım
|2.114
|2.170
|0,73
|
|Çeyrek
|1.061
|1.085
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,05
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|-2,57
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, TAVHL
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 38 kaybederek (% -0.28 ) 1, 542
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, RALYH, DITAS, DOBUR, FRIGO, CELHA, TETMT, DURDO
-
15:12
MIPAZ, VERTU, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:12
DOCO, MERCN, PGSUS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında