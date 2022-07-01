***DTYGD* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.07.2022 15:23
***DTYGD******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DTYGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040691
BIST
15:292.443
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 37,72
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:2916,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0633
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:2917,4647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0627
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:29962,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -7,74
|Açılış
|: 962,18
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler15:29
|ISSEN
|28,16
|58.730.630
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,80
|1.108.027.670
|% 8,71
|
|BMSCH
|11,82
|91.144.233
|% 8,54
|
|GESAN
|45,54
|225.334.068
|% 8,38
|
|OZKGY
|5,94
|35.968.826
|% 7,80
|
|RTALB
|7,07
|98.992.878
|% -5,23
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|GLRYH
|3,25
|32.008.832
|% -4,69
|
|EGPRO
|34,54
|11.569.158
|% -3,63
|
|OYAYO
|8,31
|2.187.182
|% -3,60
|
|THYAO
|49,34
|4.148.182.637
|% 5,43
|
|SISE
|21,20
|1.286.938.640
|% -1,40
|
|KOZAL
|184,80
|1.108.027.670
|% 8,71
|
|EREGL
|27,22
|936.660.973
|% 0,29
|
|TUPRS
|270,30
|812.933.971
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,65
|235.086.663
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,39
|382.065.976
|% 1,39
|
|THYAO
|49,34
|4.148.182.637
|% 5,43
|
|ODAS
|2,91
|240.438.433
|% 0,69
|
|SISE
|21,20
|1.286.938.640
|% -1,40
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7482
|16,7617
|% 0,38
|
|Euro
|17,4553
|17,4647
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,0745
|20,1752
|% -0,96
|
|Frank
|17,3448
|17,4493
|% -0,37
|
|Riyal
|4,4506
|4,4729
|% 0,35
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-19,28
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-7,53
|
|Cumhuriyet
|6.437
|6.535
|-56,00
|
|Tam
|6.435
|6.523
|-67,00
|
|Yarım
|3.150
|3.189
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,36
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,24
|
Seans Raporu
15:29
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-
15:44OZKGY
Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 215, 034 adet işlem
-
15:44OZKGY
Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 215, 034 adet işlem
-
15:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
15:43XU100
Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 19, 342.00 milyon TL de
-
15:43FENER
Yüzde 6.52 oranında artışla 44.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 769, 854 adet işlem