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***DTYGD* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

01.07.2022 15:23
***DTYGD* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DTYGD******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [DTYGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040691


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KOZAL 184,80 1.108.027.670 % 8,71  
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GESAN 45,54 225.334.068 % 8,38  
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Cumhuriyet 6.437 6.535 -56,00  
Tam 6.435 6.523 -67,00  
Yarım 3.150 3.189 -33,00  
Çeyrek 1.578 1.594 -17,00  
Gümüş.Ons 19,45 19,48 -0,81  
Gümüş Gr. 10,53 10,54 -0,36  
B. Petrol 112 112 3,24  
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