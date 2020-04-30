***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 16:09
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841702
BIST
16:19100.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -1.509,98
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:196,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0402
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:197,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:19382,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 382,95
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|43.772.985
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|53.601.744
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|33.097.881
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|30.285.983
|% 9,94
|
|DEVA
|16,20
|16.525.426
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.327.906
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|14.079.445
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.256.655.135
|% -0,95
|
|THYAO
|10,55
|595.243.796
|% -0,66
|
|ASELS
|26,88
|529.400.301
|% -1,90
|
|PETKM
|3,53
|451.155.721
|% -1,94
|
|AFYON
|2,61
|377.789.208
|% 2,76
|
|ADESE
|1,46
|238.022.656
|% -5,19
|
|GARAN
|8,33
|1.256.655.135
|% -0,95
|
|AFYON
|2,61
|377.789.208
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,08
|270.293.693
|% -2,35
|
|PETKM
|3,53
|451.155.721
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6993
|8,7430
|% 0,68
|
|Frank
|7,1450
|7,1881
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-9,54
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.511
|-1,70
|
|Tam
|2.518
|2.572
|-1,80
|
|Yarım
|1.227
|1.257
|-0,90
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|2,03
|
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