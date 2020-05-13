DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|2,97
|6.609.700
|% 10,00
|IZTAR
|8,36
|745.060
|% 10,00
|IDEAS
|4,29
|447.627
|% 10,00
|DENGE
|1,87
|1.031.814
|% 10,00
|TKURU
|19,36
|90.140
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5616
|8,6045
|% 0,10
|Frank
|7,1788
|7,2221
|% -0,15
|Riyal
|1,8567
|1,8660
|% -0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-1,81
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,39
|Cumhuriyet
|2.467
|2.508
|-2,80
|Tam
|2.539
|2.573
|-2,90
|Yarım
|1.239
|1.258
|-1,50
|Çeyrek
|620
|629
|-0,70
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,44
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,00
|B. Petrol
|29,20
|29,20
|-0,78
Seans Raporu
- 11:11SELGD Yüzde 9.95 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 318, 449 adet işlem
- 11:10 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, EREGL, TTKOM
- 11:10 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAA, YKBNK
- 11:10XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 157 artarak (% 0.17 ) 93, 126
- 11:10 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, ETILR, TKURU, MEGAP, AYES, YONGA, SODSN, BALAT, IZFAS, MEGAP