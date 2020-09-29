***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 10:57
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877162
BIST
11:391.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:397,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:399,1732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0691
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1732
En Düşük
9,0696
11:39474,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,38
|Açılış
|: 474,63
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:37
|YAPRK
|53,35
|423.386
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|602.435
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|83,00
|7.272.744
|% -9,68
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|SISE
|7,60
|1.707.658.210
|% -2,19
|
|GARAN
|7,02
|441.025.144
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,93
|316.962.325
|% -3,33
|
|ODAS
|2,78
|306.970.726
|% 2,21
|
|SODA
|8,47
|256.467.888
|% -3,20
|
|SISE
|7,60
|1.707.658.210
|% -2,19
|
|ODAS
|2,78
|306.970.726
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,71
|173.138.684
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,34
|254.682.901
|% 3,09
|
|TRKCM
|4,93
|316.962.325
|% -3,33
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8473
|7,8477
|% 0,60
|
|Euro
|9,1639
|9,1706
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,0687
|10,1192
|% 0,83
|
|Frank
|8,4546
|8,5055
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0847
|2,0952
|% 0,48
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,85
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,02
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|-0,27
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
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11:48LUKSK
Yüzde 4.16 oranında artışla 29.56 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 936 adet işlem
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11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 23 artarak (% 0.26 ) 1, 260
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11:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, GUSGR, GARAN
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11:45XU100
Endeks 1, 126 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 6, 332.00 milyon TL de
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11:45DGATE
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