***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:39
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877689
BIST
10:341.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.147
10:347,6993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0220
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:349,0343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0219
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:34468,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,36
|Açılış
|: 468,38
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:34
|KENT
|367,50
|762.930
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|29.897.336
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.732.090
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,09
|489.062.885
|% -3,14
|
|ASELS
|19,70
|366.098.147
|% 1,97
|
|GARAN
|7,16
|282.951.463
|% 0,85
|
|GUBRF
|33,18
|134.542.565
|% 3,30
|
|THYAO
|10,63
|129.717.955
|% 1,24
|
|SISE
|7,09
|489.062.885
|% -3,14
|
|GARAN
|7,16
|282.951.463
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,15
|83.737.103
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,37
|128.632.052
|% -0,59
|
|ODAS
|2,83
|92.652.669
|% -0,35
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6917
|7,6993
|% -0,28
|
|Euro
|9,0225
|9,0343
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,9139
|9,9636
|% -0,12
|
|Frank
|8,3193
|8,3694
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0431
|2,0534
|% -0,21
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,66
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|0,08
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,24
|
Seans Raporu
10:34
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