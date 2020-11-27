***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 10:07
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890244
BIST
10:081.351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,59
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.351
En Düşük
1.348
10:087,8218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0499
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8040
10:089,3339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0541
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3157
10:08454,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,42
|Açılış
|: 454,64
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
454,11
BIST En Aktif Hisseler10:06
|SAFKR
|13,87
|4.277.702
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|6.361.696
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.027.531
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|GARAN
|9,38
|197.682.312
|% 0,43
|
|THYAO
|12,14
|93.177.445
|% -0,49
|
|GUBRF
|53,75
|85.834.913
|% 4,27
|
|KRDMD
|5,19
|58.593.579
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,11
|56.149.889
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,11
|56.149.889
|% 1,44
|
|GARAN
|9,38
|197.682.312
|% 0,43
|
|YKBNK
|3,10
|52.519.958
|% 0,98
|
|HLGYO
|3,69
|49.727.525
|% 6,96
|
|ODAS
|3,63
|48.714.901
|% 0,00
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8126
|7,8181
|% -0,68
|
|Euro
|9,3177
|9,3362
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,4149
|10,4671
|% -0,61
|
|Frank
|8,5917
|8,6435
|% -0,63
|
|Riyal
|2,0777
|2,0881
|% -0,68
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,48
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,80
|47,80
|0,01
|
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