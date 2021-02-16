***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 17:02
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910048
BIST
17:201.541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -21,65
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:206,9996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:208,4792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:20403,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,32
|Açılış
|: 403,91
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,60
BIST En Aktif Hisseler17:18
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.719.673
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|88.722.580
|% 9,95
|
|NUHCM
|63,55
|204.847.637
|% 9,95
|
|NIBAS
|34,20
|72.461.859
|% -8,95
|
|TGSAS
|23,82
|219.235.561
|% -8,88
|
|ESEN
|37,98
|217.247.376
|% -8,61
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KRGYO
|6,28
|77.048.934
|% -8,19
|
|PETKM
|5,12
|2.631.420.069
|% -0,19
|
|KOZAL
|142,10
|2.629.497.404
|% -4,44
|
|SASA
|37,56
|2.029.157.811
|% -0,79
|
|GUBRF
|75,05
|1.847.355.224
|% 2,60
|
|GARAN
|9,79
|1.518.872.091
|% -2,59
|
|SKBNK
|1,53
|1.347.159.738
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,51
|1.510.031.538
|% -1,18
|
|PETKM
|5,12
|2.631.420.069
|% -0,19
|
|TSKB
|1,74
|465.739.970
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,85
|636.842.024
|% -2,40
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9925
|6,9973
|% 0,48
|
|Euro
|8,4694
|8,4772
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6995
|9,7481
|% 0,47
|
|Frank
|7,8208
|7,8679
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8623
|1,8716
|% 0,61
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-24,42
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,24
|
Seans Raporu
17:18
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17:33ANELE
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17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 02 kaybederek (% -2.05 ) 1, 342
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17:30
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