***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2021 13:47
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978281
BIST
16:421.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:4210,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,2651
|Açılış
|: 10,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6040
En Düşük
10,2960
16:4211,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,2859
|Açılış
|: 11,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9910
En Düşük
11,6569
16:42630,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 17,16
|Açılış
|: 630,87
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PRKAB
|40,70
|285.943.468
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.661.874
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|350.375.046
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.566.715
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,18
|77.351.760
|% -6,34
|
|DOGUB
|3,06
|1.108.159
|% -5,26
|
|ELITE
|18,74
|203.100.697
|% -4,97
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|PETKM
|7,73
|2.684.756.177
|% -2,52
|
|GARAN
|11,95
|2.117.566.398
|% -0,99
|
|SISE
|10,30
|1.534.123.971
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,66
|1.095.592.357
|% 2,00
|
|THYAO
|17,87
|886.943.244
|% 1,19
|
|PETKM
|7,73
|2.684.756.177
|% -2,52
|
|ADESE
|1,06
|286.912.058
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,33
|856.534.028
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,13
|455.482.103
|% 1,91
|
|ODAS
|1,57
|309.764.449
|% 1,29
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5729
|10,5819
|% 2,57
|
|Euro
|11,9552
|11,9665
|% 2,45
|
|Sterlin
|14,1550
|14,2260
|% 2,53
|
|Frank
|11,2785
|11,3465
|% 2,16
|
|Riyal
|2,8006
|2,8146
|% 2,13
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|12,63
|
|Altın Gr.
|630
|630
|16,00
|
|Cumhuriyet
|4.154
|4.217
|84,00
|
|Tam
|4.149
|4.253
|100,36
|
|Yarım
|2.006
|2.058
|48,54
|
|Çeyrek
|1.006
|1.029
|24,28
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|0,26
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,45
|
Seans Raporu
16:42
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16:54NIBAS
Yüzde 7.99 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 159, 024 adet işlem
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16:51TSPOR
Yüzde 7.99 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 018, 813 adet işlem
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16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 53 artarak (% 0.52 ) 1, 853
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16:50XU100
Endeks 1, 696 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 20, 320.00 milyon TL de
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16:49CANTE
Yüzde 5.77 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 197 adet işlem