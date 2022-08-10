***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2022 10:06
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054017
BIST
10:172.782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -3,13
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.783
En Düşük
2.764
10:1717,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0520
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9686
En Düşük
17,8497
10:1718,3535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0758
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,3535
En Düşük
18,2578
10:171.032,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.032,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler10:15
|OBASE
|18,57
|84.708.683
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|1.345.611
|% 9,92
|
|AYES
|32,90
|1.227.386
|% 9,89
|
|YONGA
|26,96
|110.266
|% 8,71
|
|MGROS
|64,50
|83.887.142
|% 7,32
|
|OLMK
|12,80
|1.248.474
|% -9,99
|
|KOZAL
|156,30
|400.126.412
|% -9,97
|
|TIRE
|22,04
|4.811.839
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|305.564.681
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.205.169
|% -9,94
|
|THYAO
|59,25
|667.816.427
|% 1,11
|
|KOZAL
|156,30
|400.126.412
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|305.564.681
|% -9,95
|
|EREGL
|27,70
|273.457.531
|% -2,60
|
|YKBNK
|5,26
|153.819.797
|% 0,38
|
|SNGYO
|3,49
|135.186.316
|% -4,38
|
|KLGYO
|1,44
|45.887.606
|% 5,11
|
|EKGYO
|3,47
|104.284.890
|% 0,29
|
|YKBNK
|5,26
|153.819.797
|% 0,38
|
|ZOREN
|2,54
|69.723.309
|% -1,93
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9413
|17,9608
|% 0,35
|
|Euro
|18,3291
|18,3477
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,6030
|21,7113
|% 0,16
|
|Frank
|18,7556
|18,8686
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7537
|4,7775
|% 0,06
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-5,32
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.921
|6.978
|-19,00
|
|Yarım
|3.373
|3.411
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.705
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,41
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,75
|95,75
|-0,56
|