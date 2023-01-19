***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 15:49
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DURDO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103177
BIST
15:345.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 23,26
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:3418,7981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:3420,3453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0577
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:341.154,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.154,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:34
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|180.021.789
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.745.954
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|9.068.197
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.272.532
|% 9,96
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|EUHOL
|2,35
|179.544.945
|% -6,00
|
|GMTAS
|8,15
|56.083.716
|% -5,45
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|KZBGY
|27,76
|306.994.083
|% -4,74
|
|THYAO
|154,10
|11.143.175.133
|% 3,35
|
|EREGL
|40,66
|4.525.179.242
|% 0,20
|
|ASELS
|61,70
|4.405.760.197
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,55
|3.994.670.529
|% 0,67
|
|TUPRS
|583,00
|2.728.864.060
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,52
|2.193.754.515
|% 1,19
|
|YKBNK
|9,71
|2.145.415.974
|% 0,52
|
|KRDMD
|19,55
|3.994.670.529
|% 0,67
|
|ISCTR
|11,68
|1.817.610.746
|% 2,64
|
|AKBNK
|17,59
|2.620.427.343
|% 1,32
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7962
|18,7981
|% -0,01
|
|Euro
|20,3346
|20,3453
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,1543
|23,2704
|% 0,14
|
|Frank
|20,4408
|20,5639
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9895
|5,0145
|% 0,03
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|6,32
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,65
|
|Cumhuriyet
|7.798
|7.916
|-41,00
|
|Tam
|7.837
|7.892
|13,00
|
|Yarım
|3.818
|3.862
|6,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,48
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49XU100
Endeks 5, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 71, 866.00 milyon TL de
-
15:49AGESA
Yüzde 5.14 oranında artışla 38.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 550 adet işlem
-
15:48PNLSN
Yüzde 4.10 oranında artışla 37.60 lira fiyatla işlem gören hissede 713, 818 adet işlem
-
15:47BEYAZ
Yüzde 9.42 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 052 adet işlem
-
15:46GSDDE
Yüzde 8.22 oranında artışla 8.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 674, 323 adet işlem