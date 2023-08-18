***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2023 14:37
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186980
BIST
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17:377.497
En Düşük
|Değişim
|: -3,44%
|| -267,15
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.497
En Yüksek
7.816
17:3727,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0207
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:3729,4910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:371.649,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.649,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GOKNR
|26,18
|1.034.309.640
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|109.068.507
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|64.900.528
|% 10,00
|
|KONYA
|5.841,10
|431.769.723
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.573.369.761
|% 9,99
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|BAGFS
|30,00
|242.067.515
|% -9,37
|
|KERVT
|11,33
|227.480.063
|% -9,21
|
|KNFRT
|17,20
|69.082.599
|% -8,75
|
|GOLTS
|186,80
|178.843.032
|% -8,43
|
|TUPRS
|127,00
|11.172.533.175
|% 3,25
|
|THYAO
|255,10
|7.990.676.009
|% -2,67
|
|EREGL
|42,12
|7.001.773.613
|% -1,50
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|TTKOM
|21,86
|4.076.756.716
|% -2,06
|
|SKBNK
|4,05
|1.775.385.413
|% -6,25
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|DOHOL
|13,53
|2.935.227.876
|% 5,37
|
|EKGYO
|8,58
|1.864.605.059
|% -3,92
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0892
|27,0949
|% 0,06
|
|Euro
|29,4764
|29,4912
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,4005
|34,5730
|% -0,03
|
|Frank
|30,6327
|30,8173
|% -0,23
|
|Riyal
|7,2023
|7,2384
|% 0,05
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,61
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,17
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.082
|11.158
|30,00
|
|Yarım
|5.558
|5.605
|16,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|-0,21
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50KNFRT
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 17.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 913, 144 adet işlem
-
17:49GLYHO
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 963, 638 adet işlem
-
17:48AKYHO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 683, 472 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -249, 88 kaybederek (% -2.99 ) 8, 113
-
17:47
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, LKMNH, BAGFS