***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2024 13:51
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257408
BIST
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15:489.254
En Düşük
|Değişim
|: 1,08%
|| 99,09
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:4832,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0942
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:4835,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0400
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:482.241,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,61
|Açılış
|: 2.241,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|52.786.392
|% 10,00
|
|ULUFA
|14,41
|118.970.746
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|188.976.837
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.072.781
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.759.963
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|43.014.778
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|163.839.873
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.895.637.203
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,30
|4.009.691.288
|% 5,56
|
|AKBNK
|43,92
|3.921.493.310
|% 4,97
|
|OBAMS
|52,65
|3.886.388.314
|% -9,54
|
|EREGL
|45,84
|3.705.878.280
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,12
|3.455.682.913
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,39
|792.630.954
|% -0,19
|
|EKGYO
|11,29
|1.346.858.556
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,70
|292.999.750
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,56
|2.499.650.235
|% 2,52
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0001
|32,0030
|% 0,30
|
|Euro
|35,0118
|35,0234
|% 0,11
|
|Sterlin
|42,2434
|42,4551
|% -0,59
|
|Frank
|37,5228
|37,7109
|% -0,43
|
|Riyal
|8,7741
|8,8180
|% -0,48
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|929,11
|930,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,39
|1.034,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,80
|81,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,11
|2.177,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:48
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