***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.13 198.859.410 180.071.828 82.868.822 73.609.430Satışların MaliyetiNot.13 -148.958.474 -127.042.378 -60.889.592 -52.483.283TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.900.936 53.029.450 21.979.230 21.126.147BRÜT KAR (ZARAR)49.900.936 53.029.450 21.979.230 21.126.147Genel Yönetim GiderleriNot.14 -15.372.759 -12.982.362 -5.243.692 -4.069.012Pazarlama GiderleriNot.14 -19.136.455 -17.913.955 -7.772.771 -6.984.637Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.15 35.832.054 19.472.614 24.673.474 9.756.889Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.15 -16.474.529 -18.878.817 -11.174.544 -12.902.724ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.749.247 22.726.930 22.461.697 6.926.663Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler284.856 769.690 263.814 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.034.103 23.496.620 22.725.511 6.926.663Finansman GiderleriNot.16 -61.815.096 -11.256.852 -34.344.798 2.806.508SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-26.780.993 12.239.768 -11.619.287 9.733.171Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.235.984 -2.347.232 2.045.877 -2.165.081Dönem Vergi (Gideri) GeliriNot.17 -38.490 -2.993.117 -24.161 -2.049.030Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.17 5.274.474 645.885 2.070.038 -116.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-21.545.009 9.892.536 -9.573.410 7.568.090DÖNEM KARI (ZARARI)-21.545.009 9.892.536 -9.573.410 7.568.090Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar93 218 87 108Ana Ortaklık Payları-21.545.102 9.892.318 -9.573.497 7.567.982Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / Kayıp Not.18 -0,01300000 0,00600000 -0,00580000 0,00460000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.617.917 8.584.312Dönem Karı (Zararı)-21.545.009 9.892.536Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler67.553.608 18.145.550Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.8-9 11.687.531 7.049.976Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.526.051 1.002.449Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.7 1.449.672 666.893Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.6 76.379 335.556Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.977.486 857.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.942.047 2.039.160Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler35.439 -1.181.574Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.080.876 3.460.903Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.16 205.962 -247.452Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.874.914 3.708.355Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler49.802.504 4.197.094Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17 -5.235.984 2.347.232Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-284.856 -769.690Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-284.856 -769.690İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.181.945 -10.773.412Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.447.462 1.640.697İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.447.462 1.640.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.990.670 -7.983.106İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.990.670 -7.983.106Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.269.008 -14.424.636Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.115.537 2.182.074İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-84.240 -792.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.199.777 2.974.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)814.201 655.694Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler595.457 7.155.865İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)595.457 7.155.865Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.826.654 17.264.674Ödenen Faiz-4.367.317 -3.708.355Alınan Faiz-205.962 247.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.095.538 -2.432.149Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.17 -539.920 -2.787.310YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.221.704 -6.982.044Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri319.500 775.920Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8-9-15 319.500 775.920Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.809.701 -7.757.964Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.998.961 -6.949.881Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-810.740 -808.083Verilen Nakit Avans ve Borçlar-3.731.503Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-3.731.503FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.594.222 16.784.423Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri48.486.051 70.591.838Kredilerden Nakit Girişleri48.486.051 70.591.838Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-42.891.829 -53.807.415Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.621.719 -49.370.532Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-15.270.110 -4.436.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.990.435 18.386.691Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.231.672 -205.521NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.758.763 18.181.170DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.482.545 9.885.694DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.22 44.241.308 28.066.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.22 44.241.308 25.482.544Finansal Yatırımlar280.865 1.634.115Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri280.865 1.634.115Ticari Alacaklar60.533.463 53.162.381İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.6 60.533.463 53.162.381Diğer Alacaklar65.417 43.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar65.417 43.037StoklarNot.7 64.276.085 51.456.750Peşin Ödenmiş Giderler5.635.371 2.640.226İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.635.371 2.640.226Diğer Dönen Varlıklar3.581.435 1.332.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.581.435 1.332.551ARA TOPLAM178.613.944 135.751.604TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR178.613.944 135.751.604DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar439.718 362.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar439.718 362.262Maddi Duran Varlıklar43.164.405 43.425.150Tesis, Makine ve Cihazlar35.131.251 38.486.332Taşıtlar34.886 46.962Mobilya ve Demirbaşlar5.124.351 3.406.770Özel Maliyetler1.639.237 1.327.502Yapılmakta Olan Yatırımlar1.234.680 157.584Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.8 107.984.266 81.513.696Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.067.806 2.928.547Diğer Haklar2.770.312 2.863.193Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri297.494 65.354Peşin Ödenmiş Giderler9.193.812 5.462.309İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.193.812 5.462.309Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.17 3.611.412 2.054.685TOPLAM DURAN VARLIKLAR167.461.419 135.746.649TOPLAM VARLIKLAR346.075.363 271.498.253KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar61.734.860 25.227.159İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar61.734.860 25.227.159Banka KredileriNot.19 61.734.860 25.227.159Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.327.086 26.845.517İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.327.086 26.845.517Banka KredileriNot.19 26.383.647 15.440.229Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.19 20.943.439 11.405.288Diğer Finansal Yükümlülükler949.800 633.550Diğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerNot.19 949.800 633.550Ticari Borçlar36.390.933 26.275.397İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.6 1.274.039 1.358.279İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.6 35.116.894 24.917.118Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.747.962 1.933.761Diğer Borçlar18.407.099 328.081İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18.396.164 254.221İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.935 73.860Türev Araçlar1.076.777 150.921Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.076.777 150.921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.192.036 1.727.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.17 1.192.036 1.727.805Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22.550 501.430Kısa Vadeli Karşılıklar744.319 1.793.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar708.880 1.780.786Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar35.439 12.317Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.636.024 1.410.456İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.636.024 1.410.456ARA TOPLAM172.229.446 86.827.180TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER172.229.446 86.827.180UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar116.797.997 88.698.077İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar116.797.997 88.698.077Banka KredileriNot.19 62.019.532 56.468.300Kiralama İşlemlerinden Borçlar54.778.465 32.229.777Diğer Borçlar0 13.301.200İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.5 0 13.301.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)-18.725 65.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)-18.725 65.539Uzun Vadeli Karşılıklar7.640.576 8.232.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.640.576 8.232.889Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.17 446.583 3.835.560TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.866.431 114.133.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER297.095.877 200.960.445ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.943.279 70.501.615Ödenmiş SermayeNot.12 16.575.788 16.575.788Sermaye Düzeltme Farkları6.436.501 6.436.501Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.220 5.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.363.662 41.253.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.363.662 41.253.735Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)44.302.487 44.410.998Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.938.825 -3.157.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.078.337 -1.846.665Yabancı Para Çevrim Farkları-3.078.337 -1.846.665Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.329.527 778.019Yasal YedeklerNot.12 1.329.527 778.019Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.856.020 -2.823.070Net Dönem Karı veya Zararı-21.545.102 10.122.087Kontrol Gücü Olmayan Paylar36.207 36.193TOPLAM ÖZKAYNAKLAR48.979.486 70.537.808TOPLAM KAYNAKLAR346.075.363 271.498.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem 16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972Transferler452.565 13.969.140 -14.421.705Dönem Karı (Zararı)9.892.318 9.892.318 9.892.318Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.041 -108.519 -205.521 108.519 -195.480 131 -195.349Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.585.723 44.447.171 -1.512.311 778.020 -2.859.244 9.892.318 72.177.740 36.201 72.213.941Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808Transferler551.508 9.570.579 -10.122.087Dönem Karı (Zararı)-21.545.102 -21.545.102 -21.545.102Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.218.438 -108.511 -1.231.672 108.511 -13.234 14 -13.220Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.938.825 44.302.487 -3.078.337 1.329.527 6.856.020 -21.545.102 48.943.279 36.207 48.979.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-21.545.009 9.892.536 -9.573.410 7.568.090DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.218.438 10.041 221.906 183.963Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.523.048 12.551 277.383 229.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-304.610 -2.510 -55.477 -45.990Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-304.610 -2.510 -55.477 -45.990Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.231.672 -205.521 -926.937 96.989Yabancı Para Çevrim Farkları-1.231.672 -205.521 -926.937 96.989Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-1.231.672 -205.521 -926.937 96.989DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.234 -195.480 -705.031 280.952TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.558.243 9.697.056 -10.278.441 7.849.042Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14 131 64 68Ana Ortaklık Payları-21.558.257 9.696.925 -10.278.505 7.848.974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886924BIST