***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.11 98.296.291 63.598.003Satışların MaliyetiNot.11 -72.685.969 -48.928.786TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.610.322 14.669.217BRÜT KAR (ZARAR)25.610.322 14.669.217Genel Yönetim GiderleriNot.12 -7.579.991 -5.277.631Pazarlama GiderleriNot.12 -8.875.273 -5.388.278Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.13 20.132.764 6.574.662Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.13 -8.433.826 -2.641.719ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.853.996 7.936.251Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.14 129.879FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.853.996 8.066.130Finansman GiderleriNot.15 -21.508.874 -14.010.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-654.878 -5.944.337Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-445.838 400.153Dönem Vergi (Gideri) GeliriNot.16 -16.200 -20.690Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.16 -429.638 420.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.100.716 -5.544.184DÖNEM KARI (ZARARI)-1.100.716 -5.544.184Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 26Ana Ortaklık Payları-1.100.716 -5.544.210Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) Not.17 -0,00030000 -0,00330000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.543.128 5.421.529Dönem Karı (Zararı)-1.100.716 -5.544.184Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.275.982 18.172.947Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot. 7-8 4.346.055 3.309.819Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.216.809 958.397Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.6 1.216.809 958.397Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.636.500 1.435.334Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.545.135 1.395.085Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler91.365 40.249Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.297.761 1.485.301Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.15 -111.141 -93.416Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.408.902 1.578.717Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12.333.019 11.514.128Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.16 445.838 -400.153Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.14 -129.879Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.14 -129.879İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.709.475 -5.070.203Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.010.914 -9.079.729İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.010.914 -9.079.729Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler355.523 -1.479.643İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)355.523 -1.479.643Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.759.951 3.072.286Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.582.796 2.666.870İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-791.448 -873.407İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.374.244 3.540.277Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.077.248 439.509Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.045.823 -689.496İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.045.823 -689.496Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.465.791 7.558.560Alınan Faiz111.141 93.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.538.724 -1.729.017Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.16 -495.080 -501.430YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.079.642 -3.335.046Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 133.523Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot. 7-8 133.523Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.233.784 -3.785.135Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.942.952 -3.625.838Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-290.832 -159.297Verilen Nakit Avans ve Borçlar154.142 316.566Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar154.142 316.566FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.557.997 -5.174.169Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.413.556Kredilerden Nakit Girişleri12.413.556Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.752.869 -17.402.964Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.340.548 -10.499.768Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-4.412.321 -6.903.196Ödenen Faiz453.362 -703.213Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-258.490 518.452YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.094.511 -3.087.686Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-887.879 -156.893NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.982.390 -3.244.579DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.808.660 25.482.544DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.21 34.826.270 22.237.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.21 34.826.270 47.808.660Finansal Yatırımlar339.545 278.426Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri339.545 278.426Ticari Alacaklar85.399.842 70.433.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.5 85.399.842 70.433.002Diğer Alacaklar34.290 50.687İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.290 50.687StoklarNot.6 61.120.291 60.577.149Peşin Ödenmiş Giderler9.044.225 8.505.272İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.044.225 8.505.272Diğer Dönen Varlıklar1.632.434 2.606.811İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.632.434 2.606.811ARA TOPLAM192.396.897 190.260.007TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR192.396.897 190.260.007DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar451.548 416.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar451.548 416.484Maddi Duran VarlıklarNot.7 51.366.941 51.605.836Tesis, Makine ve Cihazlar32.342.009 33.520.677Taşıtlar26.835 30.860Mobilya ve Demirbaşlar5.936.671 5.652.216Özel Maliyetler2.587.516 2.620.126Yapılmakta Olan Yatırımlar10.473.910 9.781.957Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.7 124.976.499 126.466.255Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.8 2.960.104 2.966.728Diğer Haklar2.386.797 2.563.458Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri573.307 403.270Peşin Ödenmiş Giderler447.244 601.386İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler447.244 601.386Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.16 2.170.973 2.409.992TOPLAM DURAN VARLIKLAR182.373.309 184.466.681TOPLAM VARLIKLAR374.770.206 374.726.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.18 42.375.702 52.261.150İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar42.375.702 52.261.150Banka Kredileri42.375.702 52.261.150Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları62.980.916 57.346.053İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları62.980.916 57.346.053Banka Kredileri37.502.860 34.173.268Kiralama İşlemlerinden Borçlar25.478.056 23.172.785Diğer Finansal Yükümlülükler691.460 949.950Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler691.460 949.950Ticari Borçlar43.791.849 37.209.053İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.5 861.255 1.652.703İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.5 42.930.594 35.556.350Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.182.974 2.105.726Diğer Borçlar178.575 246.136İlişkili Taraflara Diğer Borçlar146.612 229.702İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar31.963 16.434Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.589.655 1.616.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.589.655 1.616.312Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35.189 22.550Kısa Vadeli Karşılıklar1.440.824 1.607.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.393.533 1.589.979Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar47.291 17.293Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.049.332 2.271.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.049.332 2.271.050ARA TOPLAM159.316.476 155.635.252TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER159.316.476 155.635.252UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar107.270.565 110.593.537İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar107.270.565 110.593.537Banka Kredileri59.728.494 63.508.874Kiralama İşlemlerinden Borçlar47.542.071 47.084.663Diğer Borçlar19.548.200 18.015.800İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.4 19.548.200 18.015.800Uzun Vadeli Karşılıklar9.081.492 8.225.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.081.492 8.225.143Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.16 5.279.263 5.446.976TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.179.520 142.281.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER300.495.996 297.916.708ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.224.953 76.760.727Ödenmiş SermayeNot.10 35.000.000 35.000.000Sermaye Düzeltme Farkları6.436.501 6.436.501Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.220 5.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.048.578 59.595.757Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.048.578 59.595.757Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)61.471.692 61.509.912Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.423.114 -1.914.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.785.897 -2.898.018Yabancı Para Çevrim Farkları-3.785.897 -2.898.018Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.10 1.369.501 1.369.501Yasal YedeklerNot.10 1.369.501 1.369.501Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-22.748.234 -11.716.677Net Dönem Karı veya Zararı-1.100.716 -11.031.557Kontrol Gücü Olmayan Paylar49.257 49.253TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.274.210 76.809.980TOPLAM KAYNAKLAR374.770.206 374.726.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808Transferler10.122.087 -10.122.087Dönem Karı (Zararı)-5.544.210 -5.544.210 -5.544.210Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-617.885 -37.281 -156.893 37.281 -774.778 -6 -774.784Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -3.775.148 44.373.717 -2.003.558 778.019 7.336.298 -5.544.210 64.182.627 36.187 64.218.814Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980Transferler-11.031.557 11.031.557Dönem Karı (Zararı)-1.100.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-508.959 -38.220 -887.879 -1.435.058 4 -1.435.054Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -2.423.114 61.471.692 -3.785.897 1.369.501 -22.748.234 -1.100.716 74.224.953 49.257 74.274.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.100.716 -5.544.184DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-508.959 -617.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-636.199 -772.356Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler127.240 154.471Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi127.240 154.471Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-887.879 -156.893Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-887.879 -156.893Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-887.879 -156.893DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.396.838 -774.778TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.497.554 -6.318.962Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4 -6Ana Ortaklık Payları-2.497.558 -6.318.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935949BIST