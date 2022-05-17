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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.05.2022 15:28
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 05.05.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DURDO, TRADUROF91D4 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DURDO, TRADUROF91D4 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 35.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.369.500,72

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 8.252.850 35.731.446,71
4. Vergiler ( - ) -6.929.096 -9.804.829
5. Net Dönem Kârı 1.323.754 25.926.617,71
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -22.444.381 -9.027.013,17
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 844.980,23
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.054.624,31
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030861


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Altın Gr. 933 933 4,87  
Cumhuriyet 6.235 6.329 71,00  
Tam 6.201 6.357 65,64  
Yarım 2.997 3.075 31,75  
Çeyrek 1.503 1.538 15,88  
Gümüş.Ons 21,58 21,61 -0,04  
Gümüş Gr. 11,01 11,03 -0,05  
B. Petrol 110 110 -2,28  
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