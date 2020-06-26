***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGloss & Green® Metalize Karton Kutu Üretim HattıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24.06.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VARToplam Alım Bedeli3.417.300,00 EURİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%5,98Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%159,78Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%8,75Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%41,71İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%12,83Alım KoşullarıAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTahmini Mart 2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriGloss & Green® teknolojisi ile ürettiğimiz çevreci ve geri dönüştürülebilir metalize kutularının, kapasite ve kalite arttırımıKarşı TarafKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicari AnlaşmaVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet ( Makine İthalatı )Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar28.08.2019 tarihinde yapılan "Maddi Duran Varlık Alımı" bildiriminde , Gloss & Green Metalize Karton üretim hattının Haziran 2020'de tamamlanması ön görülmüştü.Ancak ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan pandemi sebebi ile, üretim hattının Türkiye'ye gelmesi ve sonrasındaki kurulum aşamalarının tamamlanarak , faaliyete geçme sürecinin tahmini 2021 yılının Mart ayında olabileceği düşünülmektedir.Ayrıca bu dönemde ilgili yatırımımıza 700.000 EUR luk ilave ünite yapılması için, Makine Üreticisi ile ek bir anlaşma imzalanmıştır. Yapılacak olan bu ek yatırım, makinenin kabiliyetlerini arttıracağı gibi, aynı zamanda da Esnek Ambalaja yönelik çevreci ve geri dönüştürülebilir Metalize ve Bariyerli Kağıtların üretiminin yapılabilmesini sağlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853108BIST