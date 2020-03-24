***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüresel boyutta yaşanan Koronavirus (COVID-19) salgını nedeniyle , ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. ve bağlı şirketlerinde uygulanmak üzere alınan eylem planlarımız aşağıdaki gibidir.1- Tesislerimizin üretim ve idari alanlarının tamamında, salgının önlenmesine yönelik tüm hijyenik tedbirlerinin titizlikle uygulanmasına, ayrıca şirket içi bir sağlık komitesi oluşturulmasına,2-Tüm yurt dışı seyahatlerinin ertelenmesine, yurt dışı ve yurt içi iş görüşmelerinin, uzaktan erişim ile gerçekleştirilmesine,3- Kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlarımızın, uzaktan erişim ile çalışmasına olanak sağlanmasına,4- İleriye dönük ihtiyaç halinde, uzaktan çalışmaya olanak sağlayan tüm bilişim alt yapı hazırlıklarının tamamlanmasına,5-Yasal ve süreli işlemlerimizin aksatılmadan yürütülebilmesi için, yeterli sayıda personelimizin dönüşümlü olarak iş yerinde bulundurulmasına,6-COVID-19 Virüsü nedeni ile, ulusal anlamda önem arz eden, güvenilir gıda, temizlik ve ilaç ambalajları üretmek için fabrikalarımızda hijyen kurallarını ve standartlarını en üst seviyede tutarak, alınan tedbirler doğrultusunda tam kapasite üretimin devam ettirilmesine karar verilmiştir.Ayrıca COVID-19 sebebine bağlı olarak, Yurt dışı ve Yurt içi alınan siparişlerimizde ve sevkiyatlarımızda herhangi bir iptal veya erteleme bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831714BIST