***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2021 14:58
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) II. Kısım VI. Bölüm m. 25 gereği Şirket Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy çoğunluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937453
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16:361.447
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BIST En Aktif Hisseler16:36
|TRILC
|42,90
|113.653.404
|% 10,00
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|SONME
|42,50
|14.499.896
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.443.620
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.108.273
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.616.176
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.989.061
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.368.035
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,20
|34.257.193
|% -9,02
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|872.430.662
|% -1,23
|
|ASELS
|15,40
|649.885.452
|% 1,65
|
|FENER
|34,00
|633.656.715
|% 8,21
|
|KOZAL
|128,40
|568.257.428
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,04
|541.608.375
|% 0,12
|
|GARAN
|8,06
|872.430.662
|% -1,23
|
|TSKB
|1,39
|145.716.308
|% 1,46
|
|KARSN
|4,89
|459.423.127
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,16
|198.550.824
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|148.479.935
|% 0,00
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3904
|8,3926
|% -0,27
|
|Euro
|10,2569
|10,2642
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8467
|11,9061
|% -0,22
|
|Frank
|9,3288
|9,3850
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2329
|2,2441
|% -0,20
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|16:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,91
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|Altın Gr.
|507
|507
|-1,72
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|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|13,00
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|Tam
|3.335
|3.419
|10,91
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|Yarım
|1.612
|1.654
|5,28
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|Çeyrek
|809
|827
|2,64
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|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,24
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|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,01
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|B. Petrol
|67,40
|67,40
|1,05
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