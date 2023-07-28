***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2023 16:31
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Şirketimizin faaliyet karı ve net karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi amacıyla, Şirketimiz ile Kontek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. Tic. A.Ş. arasında, İzmir Kınık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı ihalesinde 97.333,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde saha tipi güneş enerji santrali (GES) kurulum anlaşmasına varıldığı ve yatırımı planlanan santralin 9.094,80 kWp kapasite ile gerçekleşeceği kamuya açıklanmıştı. Şirketimiz tarafından 11.08.2022 tarih ve 31920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında lisanssız elektrik üretimi için bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu 28/02/2023 tarihinde yapılmıştır. İlgili görevli dağıtım şirketi Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 20.07.2023 ve 45202 sayılı yazısıyla, 30.06.2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik'in 7. maddesinin 11. fıkrası uyarınca, başvurumuzun ön lisans başvurusu yapılmış olan başka bir başvuru ile kesişmesi nedeniyle olumsuz değerlendirildiği tarafımıza bildirilmiştir. Şirketimiz ilgili yazıya ilişkin olarak değerlendirme sürecini başlatmış bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından herhangi bir işlem başlatılacak olması halinde söz konusu durum kamuya duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176360
BIST
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17:567.074
En Düşük
|Değişim
|: 3,17%
|| 217,63
|Açılış
|: 6.925
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|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
17:5626,9460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0439
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
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26,9873
En Düşük
26,9061
17:5629,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1612
|Açılış
|: 29,7500
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|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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29,7818
En Düşük
29,4967
17:561.698,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.698,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
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1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KCHOL
|134,20
|4.989.825.139
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|508.871.503
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|73.835.497
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.177.219
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.320.403
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.414.183
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|2.327.416.127
|% -9,93
|
|ITTFH
|4,92
|196.914.478
|% -9,89
|
|THYAO
|235,80
|11.710.650.321
|% 3,19
|
|YKBNK
|14,10
|9.843.353.881
|% 6,90
|
|SAHOL
|58,35
|5.837.865.100
|% 6,38
|
|KOZAL
|28,26
|5.528.961.179
|% 2,54
|
|ASTOR
|100,90
|5.527.792.744
|% -0,39
|
|YKBNK
|14,10
|9.843.353.881
|% 6,90
|
|EKGYO
|8,55
|5.186.665.848
|% 0,94
|
|SKBNK
|3,16
|1.332.392.871
|% 5,69
|
|ISCTR
|15,12
|4.903.940.364
|% 5,22
|
|PETKM
|17,65
|5.462.173.461
|% 4,93
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9416
|26,9460
|% 0,16
|
|Euro
|29,7047
|29,7153
|% 0,55
|
|Sterlin
|34,5709
|34,7443
|% 0,60
|
|Frank
|30,9358
|31,1222
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1628
|7,1987
|% 0,04
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|15,82
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.698
|13,04
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.069
|11.164
|21,00
|
|Yarım
|5.526
|5.608
|11,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,05
|0,14
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-0,23
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem