***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Şirketimizin faaliyet karı ve net karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi amacıyla, Şirketimiz ile Kontek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. Tic. A.Ş. arasında, İzmir Kınık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı ihalesinde 97.333,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde saha tipi güneş enerji santrali (GES) kurulum anlaşmasına varıldığı ve yatırımı planlanan santralin 9.094,80 kWp kapasite ile gerçekleşeceği kamuya açıklanmıştı. Şirketimiz tarafından 11.08.2022 tarih ve 31920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında lisanssız elektrik üretimi için bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu 28/02/2023 tarihinde yapılmıştır. İlgili görevli dağıtım şirketi Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 20.07.2023 ve 45202 sayılı yazısıyla, 30.06.2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik'in 7. maddesinin 11. fıkrası uyarınca, başvurumuzun ön lisans başvurusu yapılmış olan başka bir başvuru ile kesişmesi nedeniyle olumsuz değerlendirildiği tarafımıza bildirilmiştir. Şirketimiz ilgili yazıya ilişkin olarak değerlendirme sürecini başlatmış bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından herhangi bir işlem başlatılacak olması halinde söz konusu durum kamuya duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176360BIST