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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.08.2020 19:19
GÜNCEL HABERLER



***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.575.787,5
Ulaşılacak Sermaye (TL) 35.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DURDO, TRADUROF91D4 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135

İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 16.793,09
Yedek Akçeler (TL) 18.236.901,28
Özel Fonlar (TL) 170.518,13


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 06/08/2020 tarihli, 2020/15 no.lu almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden , çıkarılmış sermayesinin tamamının iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, % 111,151356 oranında artırılarak
16.575.787,50- (Onaltımilyonbeşyüzyetmişbeşbinyediyüzseksenyedi Türk Lirası Elli Kuruş) TL'den, 35.000.000,00 -TL'ye (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına, karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866195


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 5,50 39.663.804 % 10,00  
EKIZ 9,36 3.002.318 % 9,99  
RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
ERSU 4,42 43.450.445 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5043 9,5519 % 3,16  
Frank 7,9262 7,9739 % 2,60  
Riyal 1,9267 1,9363 % 2,85  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.058 2.058 19,66  
Altın Gr. 479 479 17,69  
Cumhuriyet 3.180 3.339 244,90  
Tam 3.276 3.456 271,70  
Yarım 1.590 1.675 120,40  
Çeyrek 798 842 64,10  
Gümüş.Ons 28,27 28,31 1,34  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,49  
B. Petrol 45,26 45,26 0,07  
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