***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.08.2020 19:19
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.575.787,5
Ulaşılacak Sermaye (TL) 35.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DURDO, TRADUROF91D4 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 16.793,09
Yedek Akçeler (TL) 18.236.901,28
Özel Fonlar (TL) 170.518,13
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 06/08/2020 tarihli, 2020/15 no.lu almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden , çıkarılmış sermayesinin tamamının iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, % 111,151356 oranında artırılarak
16.575.787,50- (Onaltımilyonbeşyüzyetmişbeşbinyediyüzseksenyedi Türk Lirası Elli Kuruş) TL'den, 35.000.000,00 -TL'ye (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına, karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866195
BIST