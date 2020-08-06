***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.575.787,5Ulaşılacak Sermaye (TL) 35.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviDURDO, TRADUROF91D4 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 16.793,09Yedek Akçeler (TL) 18.236.901,28Özel Fonlar (TL) 170.518,13Ek AçıklamalarŞirketimiz 06/08/2020 tarihli, 2020/15 no.lu almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden , çıkarılmış sermayesinin tamamının iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, % 111,151356 oranında artırılarak16.575.787,50- (Onaltımilyonbeşyüzyetmişbeşbinyediyüzseksenyedi Türk Lirası Elli Kuruş) TL'den, 35.000.000,00 -TL'ye (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına, karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866195BIST