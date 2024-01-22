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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.01.2024 19:26
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı İhraç Belgesi ve Tadil Metni SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 35.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DURDO, TRADUROF91D4 35.000.000 65.000.000,000 185,71428 DURDO, TRADUROF91D4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 35.000.000 65.000.000,000 185,71428

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 24.01.2024

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.09.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 19.01.2024
SPK Başvuru Tarihi 14.09.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 25.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 35.000.000-TL çıkarılmış sermayesinin 65.000.000-TL tutarında artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılması, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanması, hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.09.2023 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 18.01.2024 tarihli 2024/04 sayılı bülteni ile duyurulmuştur.
19.01.2024 tarihinde ana sözleşmenin sermaye maddesinin tadili onaylanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin onaylı ihraç belgesi ve onaylı esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24.01.2024'tür.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı tadil metni.pdf
EK: 2 İhraç belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242085


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