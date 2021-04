***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.durandogan.comElektronik Posta AdresiE-postainfo@durandogan.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoZEREN MERAY DENEÇLİ KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 18.01.2011 0212 771 46 06 zdenecli@durandogan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207288/701221AYŞE ÖZER MALİ İŞLER MÜDÜRÜ - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİ YARD. 18.01.2011 0212 771 46 06 aozer@durandogan.comPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 22.07.1991 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 35000000 TRY 100 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDİKRAN ACEMYAN Genel Müdür Makine Mühendisi Genel MüdürALİ CAN DURAN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür YardımcısıBİLAL YAKAR Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Koordinatörü - CFO EkonomistBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDUDO İTH.İHR.PAZ.A.Ş. Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret ( Çeşitli Malların Toptan Ticareti) 50000 99,92 TRY 49960 BAĞLI ORTAKLIKDUDO UK Pazarlama, Dağıtım Şirketi 1 100 GBP 1 BAĞLI ORTAKLIKDURAN DOGAN EUROPE B.V Pazarlama, Dağıtım Şirketi 10000 100 EUR 1 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928779BIST