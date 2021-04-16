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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.04.2021 14:44



***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.durandogan.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@durandogan.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ZEREN MERAY DENEÇLİ KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 18.01.2011 0212 771 46 06 zdenecli@durandogan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207288/701221
AYŞE ÖZER MALİ İŞLER MÜDÜRÜ - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİ YARD. 18.01.2011 0212 771 46 06 aozer@durandogan.com

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 22.07.1991 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 35000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DİKRAN ACEMYAN Genel Müdür Makine Mühendisi Genel Müdür
ALİ CAN DURAN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
BİLAL YAKAR Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Koordinatörü - CFO Ekonomist

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DUDO İTH.İHR.PAZ.A.Ş. Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret ( Çeşitli Malların Toptan Ticareti) 50000 99,92 TRY 49960 BAĞLI ORTAKLIK
DUDO UK Pazarlama, Dağıtım Şirketi 1 100 GBP 1 BAĞLI ORTAKLIK
DURAN DOGAN EUROPE B.V Pazarlama, Dağıtım Şirketi 10000 100 EUR 1 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928779


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ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23  
Seans Raporu 18:05
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