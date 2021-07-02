***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDURAN DOĞAN DIŞ TİCARET A.Ş. Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret ( Çeşitli Malların Toptan Ticareti) 50000 99,92 TRY 49960 BAĞLI ORTAKLIKDUDO UK Pazarlama, Dağıtım Şirketi 1 100 GBP 1 BAĞLI ORTAKLIKDURAN DOGAN EUROPE B.V Pazarlama, Dağıtım Şirketi 10000 100 EUR 1 BAĞLI ORTAKLIKDiğer HususlarAçıklama Bağlı ortaklarımızdan Dudo İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş.'nin şirket unvanı "Duran Doğan Dış Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945732BIST