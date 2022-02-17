***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2022 15:34
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TUNÇ EMRE KARABULUT YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 17.02.2022 0212 771 46 06 yatirimci-iliskileri@durandogan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans 200964
ERDAL ATLI MUHASEBE VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 17.02.2022 0212 771 46 06 yatirimci-iliskileri@durandogan.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DİKRAN ACEMYAN Genel Müdür Makine Mühendisi Genel Müdür
ALİ CAN DURAN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002372
BIST
16:572.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,95
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
16:5713,6168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0199
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
16:5715,5043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0232
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
16:57830,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 11,68
|Açılış
|: 830,18
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,83
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|OSTIM
|1,77
|59.722.776
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.811.943
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.809.685
|% 9,93
|
|PKENT
|640,80
|1.576.368
|% -9,99
|
|ERSU
|6,40
|127.389.408
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.439.141
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,44
|5.732.767.355
|% -0,54
|
|KRDMD
|11,73
|1.788.956.560
|% -1,18
|
|EREGL
|28,38
|1.545.933.937
|% 0,71
|
|TUPRS
|194,30
|1.243.548.777
|% -0,66
|
|GARAN
|11,90
|928.648.258
|% 0,51
|
|THYAO
|29,44
|5.732.767.355
|% -0,54
|
|YKBNK
|4,03
|773.110.230
|% 0,50
|
|KRDMD
|11,73
|1.788.956.560
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,32
|334.121.960
|% -1,69
|
|BUCIM
|1,86
|154.560.727
|% 8,77
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6112
|13,6162
|% 0,14
|
|Euro
|15,4956
|15,5055
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,4944
|18,5871
|% 0,37
|
|Frank
|14,7413
|14,8301
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6180
|3,6361
|% 0,16
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|22,93
|
|Altın Gr.
|830
|830
|11,18
|
|Cumhuriyet
|5.508
|5.592
|97,00
|
|Tam
|5.485
|5.621
|98,37
|
|Yarım
|2.651
|2.719
|47,58
|
|Çeyrek
|1.330
|1.360
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,08
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-1,23
|