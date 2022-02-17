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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.02.2022 15:34
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TUNÇ EMRE KARABULUT YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 17.02.2022 0212 771 46 06 yatirimci-iliskileri@durandogan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans 200964
ERDAL ATLI MUHASEBE VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 17.02.2022 0212 771 46 06 yatirimci-iliskileri@durandogan.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DİKRAN ACEMYAN Genel Müdür Makine Mühendisi Genel Müdür
ALİ CAN DURAN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002372


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ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
OSTIM 1,77 59.722.776 % 9,94  
DESPC 10,30 18.811.943 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.809.685 % 9,93  
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Dolar 13,6112 13,6162 % 0,14  
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Frank 14,7413 14,8301 % 0,32  
Riyal 3,6180 3,6361 % 0,16  
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16:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.896 22,93  
Altın Gr. 830 830 11,18  
Cumhuriyet 5.508 5.592 97,00  
Tam 5.485 5.621 98,37  
Yarım 2.651 2.719 47,58  
Çeyrek 1.330 1.360 23,79  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 0,13  
Gümüş Gr. 10,42 10,43 0,08  
B. Petrol 93,58 93,58 -1,23  
Seans Raporu 16:55
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