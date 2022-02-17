***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTUNÇ EMRE KARABULUT YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 17.02.2022 0212 771 46 06 yatirimci-iliskileri@durandogan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans 200964ERDAL ATLI MUHASEBE VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 17.02.2022 0212 771 46 06 yatirimci-iliskileri@durandogan.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDİKRAN ACEMYAN Genel Müdür Makine Mühendisi Genel MüdürALİ CAN DURAN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002372BIST