***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2022 09:10
***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dikran Acemyan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074531
BIST
10:073.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,24
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.978
10:0718,6130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
10:0718,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0161
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
10:07994,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,01
|Açılış
|: 994,41
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler10:05
|EKIZ
|14,30
|824.340
|% 10,00
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|ADEL
|50,50
|2.706.144
|% 9,93
|
|TUREX
|16,62
|1.582.573
|% 3,42
|
|SODSN
|29,80
|23.572
|% 2,69
|
|AGYO
|6,78
|777.727
|% -9,96
|
|PAMEL
|141,10
|320.015
|% -1,54
|
|SANEL
|11,50
|19.608
|% -1,29
|
|KUVVA
|42,00
|71.064
|% -0,62
|
|AKBNK
|15,70
|70.677.742
|% -0,51
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,00
|
|EREGL
|30,80
|2.428.517.779
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,55
|1.900.194.597
|% 0,10
|
|ISCTR
|9,73
|1.592.142.244
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,55
|1.900.194.597
|% 0,10
|
|DOHOL
|6,10
|1.171.441.538
|% 0,00
|
|ISGYO
|8,49
|1.498.041.609
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,73
|1.592.142.244
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6130
|% 0,03
|
|Euro
|18,7279
|18,7543
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,5045
|21,6124
|% -0,28
|
|Frank
|18,7569
|18,8699
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,05
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-3,11
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.684
|6.755
|-13,00
|
|Yarım
|3.257
|3.302
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-0,24
|