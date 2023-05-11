***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2023 12:25
***DURDO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DURDO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Can Duran tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150399
BIST
14:134.722
En Yüksek
|Değişim
|: 5,06%
|| 227,30
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1319,5590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0205
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1321,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0325
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:131.277,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.277,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ALFAS
|267,40
|309.702.991
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|452.941.623
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|GENTS
|5,13
|36.058.723
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.875.853
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|3.820.378
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|828.371.179
|% -9,94
|
|ISCTR
|13,61
|3.906.036.567
|% 6,16
|
|KCHOL
|94,35
|2.731.369.683
|% 7,40
|
|THYAO
|130,10
|2.249.832.950
|% 2,60
|
|YKBNK
|11,17
|2.241.116.274
|% 6,48
|
|SISE
|37,96
|1.755.951.875
|% 3,32
|
|ISCTR
|13,61
|3.906.036.567
|% 6,16
|
|YKBNK
|11,17
|2.241.116.274
|% 6,48
|
|SKBNK
|2,34
|257.273.891
|% 4,46
|
|AKBNK
|17,72
|1.668.860.714
|% 5,41
|
|EKGYO
|5,58
|525.739.719
|% 2,39
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5499
|19,5552
|% 0,09
|
|Euro
|21,4112
|21,4159
|% -0,13
|
|Sterlin
|24,5654
|24,6886
|% -0,07
|
|Frank
|21,7933
|21,9246
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1996
|5,2257
|% 0,14
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|7,10
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|1,52
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.300
|9.578
|29,75
|
|Yarım
|4.595
|4.736
|0,00
|
|Çeyrek
|2.291
|2.361
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|0,32
|
Seans Raporu
14:11
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-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 81 artarak (% 3.36 ) 4, 181
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, OZRDN, AVHOL, HALKB, YAPRK, ALFAS, KRGYO, MEGAP, KLSYN
-
14:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DURDO, CUSAN, GENTS, BIGCH, ARSAN
-
14:26
VAKBN, KLSYN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:26
AKSUE, CANTE, ZEDUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında