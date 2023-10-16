***DURDO* *YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DURDO******YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DURDO, YKSLN17.10.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDURAN DOGAN BASIM DURDO 0,16 0,144YUKSELEN CELIK YKSLN 0,1 0,09Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206838BIST